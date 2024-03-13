Москва, 13 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Собянин напомнил, что сервис начал работать в январе 2020 года.

«За четыре года медкарта стала ещё удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое», — пояснил мэр.

Он добавил, что взрослые пациенты могут онлайн вносить в специальный дневник показатели своего здоровья. Кроме того, в электронной карте доступны данные о больничных листах, направлениях на консультации, исследованиях и процедурах.

«Также есть раздел с данными о вызовах бригады скорой медицинской помощи и электронные рецепты. При необходимости открыть сервис можно в телефоне», — сообщил он.

С 2024 года в сервисе запущен новый раздел «Мои госпитализации», уточнил Собянин. Благодаря ему москвичи, которые находятся в государственных стационарах впервые в мире получили возможность отслеживать сведения о ходе лечения в режиме онлайн, подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня стало известно, что Сергей Собянин выделил грант в 2 млрд рублей московскому Фонду развития венчурного инвестирования.

Он был создан в 2005 году и оказывает финансовую поддержку технологически компаниям, в частности, предоставляет льготные займы на реализацию инновационных проектов на ранней стадии. Также фонд выделяет гранты победителям и призёрам акселерационных программ. На поддержку могут рассчитывать предприниматели, занимающиеся разработкой технологических проектов, в том числе в образовательной и медицинской сферах, а также производители современного промышленного оборудования.