Омск, 18 ноября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На пост главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард» назначен Михаил Кравец. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба команды.

Hcvityaz.ru Михаил Кравец

«18 ноября в Омске состоялся совет директоров «Авангарда», по итогам которого Михаил Кравец был утвержден в должности главного тренера команды КХЛ», — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Кравец был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Авангарда». Он сменил на этому посту Дмитрия Рябыкина.

Ранее Кравец возглавлял подмосковный «Витязь» и хабаровский «Амур».