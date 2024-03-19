Киев, 19 марта, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Развитие применения беспилотников должно стать приоритетным направлением для украинской армии. Об этом 19 марта написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — написал он.

По словам Сырского, ВСУ стоит сделать отдельный акцент на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотникам, автоматизированным системам управления и т.п.

Украинская армия занимается поиском «асимметричных решений» для получения качественного преимущества над «количественно превосходящим» её противником, добавил главком ВСУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 марта заявил о выделении Киевом ещё 5 млрд гривен (порядка 130 млн долларов) на закупку дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта отставной офицер ВСУ, украинский политик Игорь Лапин признал, что украинские войска часто неспособны перехватить российские ударные беспилотники. Он уточнил, что у ВСУ нет необходимого оружия, чтобы сбивать беспилотники типа «Орлан», которые находятся высоко в небе.

Директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант» Алёна Баландина 18 марта рассказала, что предприятие создало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, способную защищать любую бронетехнику и автотранспорт. Она отметила, что новинка «гасит» беспилотники врага в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны, и в ближайшее время создадут аналогичные системы, работающие в трёх-четырёх диапазонах.