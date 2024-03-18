Москва, 18 марта, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение «Кайсант» разработало купольную станцию подавления FPV-дронов К-1000, которая сможет защищать любую бронетехнику и автотранспорт. О разработках «РИА Новости» рассказала директор по развитию предприятия Алёна Баландина.

Mil.ru Специалисты РЭБ за работой

«Подавитель FPV-дронов, предназначенный для установки на транспорт: автомобили, танки, БМП. Система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего 2 кг, поэтому её очень удобно устанавливать и переносить», — пояснила Баландина.

Новое изобретение «гасит» беспилотники врага в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц. В ближайшее время «Кайсант», по словам директора, планирует разработать аналогичные системы, работающие в трёх-четырёх диапазонах (дополнительные 2400 и 5800 мегагерц).

При этом на предприятии уже началось серийное производство К-1000 — идут переговоры о массовых поставках антидроновых «чемоданчиков» в зону спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Express писало, что новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы способны глушить сигнал GPS, чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны.

В ходе военного конфликта на Украине Россия имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы. Украинские военные не могут противостоять российским средствам РЭБ, написала 12 марта газета The New York Times.