Лондон, 1 февраля, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Маловероятно, что Евросоюз передаст Украине полученную в 2023 году прибыль от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear в Бельгии, написала британская газета Financial Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год от реинвестирования российских активов, замороженных на международной площадке Euroclear. За прошлый год группа Euroclear заработала €4,4 млрд», — говорится в материале.

Автор отметил, что ЕС не имеет законодательной базы, на основании которой можно было бы передать такую прибыль. В настоящее время обсуждается директива об установлении финансового вклада в бюджет стран-членов союза, который должен быть сформирован из этой чистой прибыли для поддержки Киева. При этом дающие право использовать доходы от вложения российских активов директивы ЕС не имеют обратной силы. Вероятно, пояснили в издании, инициатива не предполагает конфискации активов, прибыль с которых получает Euroclear.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала возможное изъятие ЕС российских активов эскалацией агрессии. Любые попытки конфискации принадлежащих России средств, легальность которых никто не ставит и не может ставить под сомнение, явились бы грубым нарушением международного права, сказала она. В МИД назвали подобные действия «банальным воровством» и пообещали жёстко ответить.

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС 22 января обсудили и поддержали предложение обложить налогом доходы от замороженных активов ЦБ РФ. Позиция стран ЕС заключается в том, что Москва «должна заплатить» Киеву, причём сделать это намерены без согласия России. При этом сразу конфисковать замороженные активы не получится.

Специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер заявила в ходе форума в Давосе, что конфискация активов РФ не станет панацеей для Киева. Проблема кроется в юридических деталях, потребуется принятие решений по поводу конфискации, сказала она.

Ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров рекомендовал россиянам избавиться от активов, которым может угрожать Euroclear. Причём это могут быть инструменты компаний не только из Европы, но и из Южной Америки и Ближнего Востока, добавил он.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз, государства «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно €300 млрд. Около €200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами.