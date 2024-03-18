Киев, 18 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Житель Украины проехал 750 километров на велосипеде от Николаева, пытаясь добраться до границы с Румынией и избежать мобилизации. Об этом 18 марта сообщила погранслужба страны.

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Пограничники с помощью дрона заметили ехавшего к границе велосипедиста и отправили за ним патруль с собакой. Уклониста задержали в 350 м от приграничной зоны.

«Для удобства передвижения мужчина использовал велосипед, который приобрёл в Николаеве, и оттуда своим ходом преодолел более 750 км», — говорится в сообщении.

На задержанного составили протокол об административном нарушении.

Как сообщало ИА Регнум, в Верховной раде Украины рассматривают законопроект об ужесточении мер мобилизации. Депутат Ярослав Железняк 18 марта заявил о принятом решении ускорить работу над документом, на следующий день планируется рассмотреть около 1,3 поправок к законопроекту.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус 17 марта заявил, что в ВСУ образовался не только дефицит вооружений и боеприпасов, но также и нехватка бойцов. По его информации, большинству украинских военных, находящихся на фронте, более 40 лет.

Газета The Washington Post 8 февраля опубликовала заявления украинских командиров, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой личного состава. Они пожаловались, что российская армия в то же время наращивает интенсивность атак.