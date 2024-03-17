Вашингтон, 17 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Украине не хватает не только оружия и боеприпасов, но и людей на фронте, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью итальянской газете la Stampa.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, руководству Украины следует пересмотреть порядок призыва на военную службу. На передовой находятся бойцы в среднем старше 40 лет.

«Киев должен пересмотреть ротацию войск, оснастить тыл, расширить призыв в армию. Я знаю, что это чувствительный вопрос и вызов, но он должен быть решён быстро», — сказал Петреус.

Британская газета Financial Times, ссылаясь на минобороны Украины, сообщила 13 марта о готовящейся в ВСУ ротации. Предполагается, что примерно 330 тыс. находящихся на фронте бойцов и офицеров заменят новобранцами после принятия закона о новых правилах мобилизации. Планируют призвать до 500 тыс. человек и оставшуюся часть новых мобилизованных использовать для восполнения потерь и других нужд ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале украинские командиры рассказали об острой нехватке живой силы, которая может стать причиной обрушения фронта в любой момент.