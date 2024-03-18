Воронеж, 18 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Руководство Воронежской области объявило на территории региона режим опасности атаки беспилотников, сообщил вечером 18 марта губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал он.

Гусев подчеркнул, что российские средства противовоздушной обороны находятся в режиме готовности.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 марта Гусев также сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА. О его отмене он объявил на следующее утро. Губернатор не сообщил о каких-либо последствиях атаки.

13 марта Гусев сообщил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили более 40 беспилотников.