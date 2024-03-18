Воронеж, 18 марта, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников, сообщил 18 марта губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — сообщил Гусев.

Поздно вечером 17 марта глава Воронежской области сообщил о введённом в регионе режиме опасности атаки дронов. Он сообщил, что силы ПВО готовы отразить атаку беспилотников, и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, опасность атаки беспилотников вечером 17 марта объявили также в Курской области. К настоящему моменту этот режим перестал действовать, сообщил глава региона Роман Старовойт.