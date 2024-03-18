Запорожская область, 18 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В числе пленных бойцов украинской армии в Запорожской области есть люди в возрасте старше 50 лет, у которых уже не боевой настрой. Об этом 18 марта рассказал журналистам командир штурмовой роты 291-го гвардейского полка группировки «Днепр», кавалер ордена Мужества с позывным Алтай.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в последнее время ряды украинских войск на этом участке линии боевого соприкосновения поредели.

«Пленных брали не так давно, смущает, конечно, их возрастная категория — 45 плюс, 50 плюс, и настрой у противника уже не боевой. Те люди, которых они закидывают на передний край, исполняют роль мяса, то есть они наблюдают, смотрят, докладывают, и никакой ценности для командования ВСУ они уже не несут», — сказал военный.

Алтай также рассказал, что его наградили орденом Мужества за то, что он без потерь вывел оказавшееся в окружении подразделение в районе Работина.

«С того момента обстановка поменялась радикально: сейчас у нас есть всё, у противника нет ничего, противник ослабел, и мы можем его разбить и додавить», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил о нехватке у Киева не только оружия и боеприпасов, но и живой силы в зоне боевых действий. В связи с этим он призвал киевские власти пересмотреть порядок мобилизации и расширить её.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин 17 марта заявил ИА Регнум, что Киев, вероятно, вынужден будет объявить всеобщую мобилизацию. По словам эксперта, сейчас на фронте со стороны ВСУ находятся бойцы в возрасте в среднем старше 40 лет.