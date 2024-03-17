Москва, 17 марта, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Киев, возможно, будет вынужден объявить всеобщую мобилизацию. Такое мнение 17 марта корреспонденту ИА Регнум высказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя слова бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что Украине не хватает людей на фронте.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Петреуса, на передовой находятся бойцы в среднем старше 40 лет. 29 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в рядах Вооружённых сил Украины числятся около 880 тысяч человек.

Храмчихин отметил, что заявления Зеленского и других украинских официальных лиц мало что значат, так как они практически всегда являются пропагандой.

«Даже если в рядах Вооружённых сил Украины и числятся около 880 тысяч человек, это не означает, что все они находятся на передовой. Совершенно очевидно, что у ВСУ сейчас не хватает людей», — отметил военный эксперт.

Он добавил, что именно поэтому ВСУ прибегают к насильственной мобилизации мужчин, в первую очередь в сельской местности. В крупных городах насильственная мобилизация может вызвать политические риски для киевского режима. Поэтому на Украине стараются оттянуть принятие соответствующих решений по политическим мотивам. Вполне вероятно, что в конце концов Киев будет вынужден объявить всеобщую мобилизацию, добавил Храмчихин.

Как передавало ИА Регнум, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что руководству Украины следует пересмотреть порядок призыва на военную службу.

Британская газета Financial Times, ссылаясь на минобороны Украины, сообщила 13 марта о готовящейся в ВСУ ротации. Предполагается, что примерно 330 тыс. находящихся на фронте бойцов и офицеров заменят новобранцами после принятия закона о новых правилах мобилизации. Планируют призвать до 500 тыс. человек и оставшуюся часть новых мобилизованных использовать для восполнения потерь и других нужд ВСУ.

В феврале украинские командиры рассказали об острой нехватке живой силы, которая может стать причиной обрушения фронта в любой момент.

В репортаже Washington Post из села Маков Хмельницкой области сообщается, что на Украине есть населённые пункты, где практически не осталось мужчин из-за мобилизации. Отмечается, что те, кто остался, опасаются, что их призовут в ряды войск в любую минуту. Соседи уже находятся в сотнях миль на восток в траншеях на линии фронта. Некоторые были убиты или ранены. Несколько пропали без вести. Другие жители этого села — примерно в 45 милях от границ Румынии и Молдовы — бежали за границу или нашли способы избежать военных действий по закону или же скрываясь. Эту информацию изданию подтвердили в местной школе, где ведут списки учеников, чьи родители выехали из села, говорится в статье.