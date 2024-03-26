Москва, 26 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В России на базе платформы МСП.РФ создаётся единая цифровая система мер федеральной и региональной поддержки малого бизнеса. Это позволит гораздо большему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в одном месте быстро и эффективно регистрировать бизнес и получать разнообразную помощь. И в ближайшее время меры поддержки и охват ими предпринимателей только увеличится. Так, к 2030 году число пользователей платформы должно возрасти с 700 тысяч до порядка 2 миллионов, заявил рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента Владимира Путина с членами правительства 14 марта.

Сайт центра «Мой бизнес» Цифровая платформа МСП.РФ

Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Электронный ресурс разработан совместно с Минэкономразвития при участии самих бизнесменов. На этой платформе, созданной по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», доступно уже 30 различных сервисов. Ежедневный прирост в среднем на 1 тысячу новых пользователей говорит о высоком интересе к работе платформы. К тому же, она постоянно совершенствуется.

«На портале госуслуг и платформе «МСП.РФ» были запущены первые 15 сервисов оказания услуг по принципу «жизненных ситуаций». Это комплексные сервисы, которые позволяют человеку разом решить все вопросы, столкнувшись с определенным событием. Например, при открытии бизнеса. В среднем одна «жизненная ситуация» включает в себя 26 услуг», — заявил вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, подчеркнув, что государственные услуги и функции перестраиваются таким образом, чтобы в центре внимания находился человек и его потребности.

Работа по подключению регионов к МСП.РФ велась более 1,5 лет. На сегодняшний день все они имеют возможность предоставлять региональные меры поддержки для развития предпринимательства. При этом 33 субъекта уже интегрировали свои информационные системы с МСП.РФ. Для бизнесменов на платформе доступно более 800 региональных мер, на которые за 2 года подано более 90 тысяч заявок. В 2023 году число запросов увеличилось более чем втрое — с 20 до 70 тысяч.

К наиболее популярным региональным услугам относятся образовательная и финансовая поддержка, а также консультации.

К примеру, в Красноярске с начала 2024 года обучение от одного из крупных маркетплейсов прошли больше 100 бизнесменов. Во время семинара они узнали об особенностях регистрации на торговой площадке, правилах работы и тонкостях взаимодействия.

«Я действующий продавец на платформе уже более двух лет. Сейчас реализую через маркетплейс товары для дома и электронику. За последние два месяца оборот составил более 5 млн рублей, это даёт мне четкое понимание, что я двигаюсь в правильном направлении», — говорит предприниматель Кристина Афтанаки.

Комплексную поддержку предприниматели и самозанятые могут получить и обративших в центры «Мой бизнес». На сегодняшний день в 84 регионах открыто более 430 таких центров. Только в 2023 году в них обслужили свыше 540 тысяч субъектов МСП, что на 100 тысяч больше, чем годом ранее.

Одним из таких предпринимателей оказалась Елена Водотыко из Тюменской области. После участия в образовательных проектах и форумах центра «Мой бизнес» она решила открыть франшизу. Первый партнёр появился практически сразу. Открыть пространство для формирования у подростков самореализации, социализации и профориентации подростков решила предприниматель Мария Новопашина в Краснодаре.

А самозанятому жителю Башкирии Максиму Кулмухаметову удалось заключить социальный контракт. Средства пойдут на новые инструменты для изготовления лофт-мебели под собственным лейблом. Стеллажи, столы, полки предприниматель изготавливает из металла, дерева, и керамики — они пользуются спросом в интернете.

«У меня есть цель: сейчас серьезно поработать так, чтобы в дальнейшем можно было расширить производство, развиваться еще и в других направлениях», — отметил Кулмухаметов.

Благодаря таким мерам поддержки предпринимательство в России становится всё популярнее. Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, отметил, что в 2023 году в стране появились 1,2 миллиона новых компаний в сфере малого и среднего бизнеса — это самый высокий показатель за последние пять лет.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

И работа по упрощению условий для нового бизнеса продолжится. В 2024 году запланирована адаптация финансовых мер поддержки для начинающих предпринимателей и оптимизация отчётности. Эта категория бизнеса получит также расширенный доступ к перечню финансовых механизмов, таких как микрозаймы, гранты и «зонтичные» поручительства Корпорации МСП.

Под поручительства Национальной гарантийной системы за 2023 год бизнес получил более триллиона рублей, заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Зонтичные» поручительства корпорации покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм можно использовать при обеспечении по кредитам МСП на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

Также в 2024 году государство направит 79 регионам значительные средства на оказание услуг производственным предприятиям, резидентам промышленных парков и технопарков в центрах «Мой бизнес», где предприниматели могут получить комплексные услуги в сфере инноваций и модернизации производства.

Всего благодаря нацпроекту в 38 субъектах уже созданы и строятся 62 промышленных парков и технопарков. На конец 2023 года только в двух действующих парках размещено около 770 резидентов-субъектов МСП, которыми создано не менее 10 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.