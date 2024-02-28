Москва, 28 февраля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Более 1 трлн рублей кредитов получил малый и средний бизнес в 2023 году с поддержкой участников Национальной гарантийной системы (НГС). По решению правительства её оператором выступает Корпорация МСП. Результат по итогам 2023 года стал рекордным за всё время функционирования системы, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

«В сравнении с 2022 годом рост привлечённого МСП объёма финансирования превысил 35%. Одновременно на 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.)», — подчеркнул Исаевич.

За пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» выдано 3,3 трлн рублей кредитов, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

В 2023 году в число лидеров по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС вошла сфера гостиниц и общепита. МСП, работающие в ней, привлекли 34,2 млрд рублей (+76%). Среди лидеров также транспортировка и хранение (90 млрд рублей, +66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, +48%) и научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, +40%).

«Такой существенный прирост произошёл за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей «ПСК+1764». Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить своёе производство, наладить выпуск новой и увеличивать объёмы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места», — добавил Александр Исаевич.

В региональном разрезе самый большой прирост объёмов финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС получили Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах РФ прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. В список лучших по этому показателю вошли также Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.

В НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда нет собственного залога или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.