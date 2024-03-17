Москва, 18 марта, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 18 марта о том, что уже известна страна, в которую будет нанесён первый визит избранного президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом пресс-секретарь президента не назвал эту страну, оставив интригу.

«Мы сообщим о визите своевременно. Он известен», — добавил Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам обработки бюллетеней результат кандидата Владимира Путина на выборах президента РФ — 2024 может оказаться рекордным.

После обработки 75% протоколов самовыдвиженец Путин набрал 87,14% голосов. Его оппоненты: кандидат от КПРФ Николай Харитонов получил 4,2% голосов, результат Владислава Даванкова («Новые люди») — 4,08% голосов, у кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого 3,16% голосов.

На выборах в 2018 году Путин набрал 76,69% голосов, в 2012 году — 63,60%, в 2004 году — 71,31%, а на президентских выборах в 2000 году — 52,94%.