Москва, 16 января, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Предатели никогда не побеждают «вдолгую», заявил 16 января на встрече с главами муниципальных образований субъектов федерации президент Владимир Путин.

РИА Новости/ Сергей Савостьянов Владимир Путин

Успехи тех, кто предаёт традиции своего народа, предаёт своих предков и интересы своей страны, могут быть только временными, сказал глава государства.

«Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы — это люди, которые, не начав ещё ничего делать, уже всё проиграли. Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы. Предатели никогда вдолгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет», — подчеркнул президент.

Глава государства сделал эти заявления, отвечая на вопрос об обращениях руководителей киевского режима за помощью к НАТО. Людям на Украине пытались «закомпостировать мозги», говоря о якобы отстаивании самостоятельности Украины, хотя на эту самостоятельность никто не покушался, сказал президент.

Путин напомнил, что власти Украины, отказываясь от своей истории и своих традиций, одновременно «выставляют на пьедестал почёта» нацистов и пособников Гитлера. Предки этих людей боролись с нацизмом, а теперь потомки его поддерживают, отметил президент.

«Такие люди по определению не могут победить», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе встречи с главами муниципальных образований президент также назвал «придурками» руководителей киевского режима, которые, по их собственному признанию, добровольно отказались от мирных переговоров с Россией после того, как их призвал это сделать тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Президент также заявил, что контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось, а руководители киевского режима, чтобы отвлечь внимание жителей Украины и своих западных спонсоров от этого факта, наносят варварские удары по мирным гражданам России.