Москва, 17 марта, 2024, 21:19 — ИА Регнум. В ходе круглого стола на площадке «Ночь выборов — 2024» эксперты обсудили информационное сопровождение выборов президента России, проанализировали и развенчали массив типичных фейков, с которыми сталкивались российские избиратели.

Евгений Биятов / РИА Новости

Как отметил президент Ассоциации интернет-технологов, заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев, выборы — это не формальность, в этом году будет наивысшая явка за всю историю президентских выборов. Он обратил внимание, что российские выборы являются наиболее открытыми и прозрачными, а провокации со стороны противника никаким образом не влияют на процесс выборов. По его мнению, открытость и прозрачность выборов является единственной правильной стратегией в условиях противостояния.

Руководитель проекта «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев рассказал о роли экспертов и политтехнологов в формировании системного взгляда.

«Во время внутриполитической борьбы часто происходит разъединение общества, в том числе в смысловом плане. В политической технологии всегда важна идеология. И к ней необходимо подходить системно, не в момент выборов и не за год до них. Необходимо объединять людей постоянно, и в основе должна быть системная картинка», — сказал он.

Эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви обозначил, что россияне оказались неплохо подготовленными к информационным атакам и фейкам.

«Мы видели, что в первый день голосования наши противники дали максимум фейков, но сегодня мы ждём пик атак на момент подсчёта голосов, ведь это будет самая эффективная точка для делегитимации выборов, когда проще подвергнуть сомнению не сам процесс, а результат голосования россиян. Отмечу, что наши СМИ и службы быстро опровергали все фейки. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что существующие механизмы борьбы с фейками работают достаточно хорошо», — констатировал он.

Эксперты обратили внимание на существенное изменение характера фейков о выборах. По сравнению с предыдущей президентской кампанией, современные фейки нацелены на запугивание избирателей: участились попытки навязать людям страх за их жизнь и здоровье. Однако авторы фейков просчитываются, они не учитывают ментальность людей, и в итоге их действия вызывают обратный эффект, что отражается на уровне явки.

Эксперты выразили уверенность, что ключевой вывод состоит в том, что президентские выборы доказали независимость российского общества от дезинформации, а уверенность российских граждан в прозрачности электорального процесса снизить не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что фейки о выборах президента России создаются из-за того, что в ходе голосования зафиксировано мало нарушений, а «выполнять задания западных кураторов надо».

Член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод ранее отметил, что «дискредитаторы» используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.