Москва, 17 марта, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Фейки о выборах президента России создаются из-за того, что в ходе голосования зафиксировано мало нарушений, а «выполнять задания западных кураторов надо». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

РИА Новости

«Я понимаю, что им сложно, серьёзных нарушений мало, а выполнять задания-то надо своих западных кураторов. За что деньги-то платить? Надо отчитываться. Ну вот мы видим то, что мы видим», — сказала глава ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод ранее отметил, что «дискредитаторы» используют любые возможности, чтобы помешать выборам, но реальные случаи нарушений являются единичными.

Он отметил, что в ассоциацию, которая находится на связи со всеми региональными общественными штабами по наблюдению за выборами, поступает большой поток информации. Так, на утро второго дня голосования было получено более 39 тысяч сообщений, которые носили информационный характер о ходе голосования, а также содержали вопросы справочного характера. Также было несколько сообщений о предполагаемых нарушениях и несколько фейковых сообщений. Вся информация сейчас тщательно проверяется. Общественные наблюдатели проявляют активность и заинтересованность, уточнил эксперт.

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

В качестве кандидатов на выборах президента Центризбирком зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Выборы завершатся 17 марта с закрытием в 20:00 избирательных участков во всех российских регионах. Первые предварительные итоги голосования станут известны после 21:00 мск, результаты онлайн-голосования появятся между 22:00 и 23:00 мск.