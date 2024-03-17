Мелитополь, 17 марта, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Выборы президента РФ на территории Запорожской области проходят мирно, спокойно, в хорошей обстановке, их можно назвать демократическими, заявил 17 марта на пресс-конференции в Мелитополе секретарь коммунистической партии Германии в Берлине Штефан Натке, который приехал в новый регион РФ в составе делегации европейских общественников, политиков и журналистов.

Дмитрий Макеев /РИА Новости

Он рассказал, что увидел на избирательных участках много людей, все они могли голосовать за того кандидата, которого хотели, давления на людей никакого не было.

Также Натке отметил, что немецкие власти будут утверждать иное. Кроме того, он назвал выборы в российском регионе демократичными в отличие от ситуации на Украине, где была запрещена не только коммунистическая партия, но и другие, не согласные с политикой властей партии.

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Как передавало ИА Регнум, ранее немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, сообщил, что голосование проходит «гладко», а также отметил, что в регионе провели большую работу по строительству дорог, и назвал её впечатляющей.

Голосование на выборах президента России в Запорожской области проходит на фоне обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Так, 16 марта боевики киевского режима сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка. Обошлось без пострадавших.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 17 марта информировал, что в Бердянске Запорожской области предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина.