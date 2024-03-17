Мелитополь, 17 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Немецкий журналист Томас Рёпер, который приехал в Запорожскую область как наблюдатель на выборах президента России, сообщил, что голосование проходит «гладко», а также отметил, что в регионе провели большую работу по строительству дорог, и назвал её впечатляющей.

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«Я не знаю, сколько сотен километров дорог сделано. Я помню, как в марте 2022 года мы пытались доехать из Крыма до Мелитополя по тому, что тогда называлось дорогой, и как это сейчас. Это впечатляет, что происходит, и не только здесь, в Запорожской области, но и в Донецкой Народной Республике, в Мариуполе. То, как стараются, делают — это впечатляет», — рассказал он «РИА Новости».

Рёпер пояснил, что он — наблюдатель со стажем: работал на референдуме и двух президентских выборах.

«У меня уже рука, как говорится, набита, и я вижу, что всё идет гладко, всё на месте. Мне уже даже стало чуть интереснее смотреть на то, как всё развивается здесь, поскольку я был в Мелитополе в марте 2022 года» — пояснил он.

Ранее ИА Регнум рассказывало о том, как в Запорожской области члены 889 групп участковых избирательных комиссий 16 марта посетили маломобильных граждан. Многие жители благодарили приходивших к ним членов комиссий, отмечая, что ждали их. В беседе с корреспондентом запорожские избиратели рассказали, чего ждут от выборов и с какими чувствами впервые участвуют в избрании главы российского государства.

Одна из женщин отметила, что жители области ещё в период пребывания региона в составе Украины сравнивали политиков двух стран, и сравнение неизменно оказывалось не в пользу Киева. Теперь у жителей региона появилась возможность самим участвовать в выборах президента России, сказала собеседница агентства.

Голосование на выборах президента России в Запорожской области проходит на фоне обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ). 16 марта боевики киевского режима сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка. Обошлось без пострадавших.