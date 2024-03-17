Севастополь, 17 марта, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота поручил проводить тренировки по отражению атак. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации

Уточняется, что Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время суток постоянные тренировки по отражению террористических атак противника.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днём и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — говорится в сообщении.

Кроме того, министр поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы для поражения БПЛА противника.

Также Сергей Шойгу побывал с проверкой в строящемся новом военном госпитале в Севастополе, где работы развёрнуты на площади 8,5 га.

Сообщается, что медицинский комплекс будет сдан под ключ в 2024 году и оснащён самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Как передавало ИА Регнум, также Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на корабли Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности Североатлантического альянса, что поставленные ракеты SCALP и Storm Shadow Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта.