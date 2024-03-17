Москва, 17 марта, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на корабли дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника, сообщили 17 марта в Минобороны РФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского флота РФ/ТАСС

Отмечается, что Шойгу в рамках рабочей поездки на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Также Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника и повышать живучесть кораблей и судов.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО, что поставленные странами альянса ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта.

Он признал, что «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами SCALP и Storm Shadow», которые поставили Киеву государства Североатлантического альянса.

Российский патрульный катер Черноморского флот 9 февраля обнаружил и уничтожил из штатного вооружения безэкипажный катер украинских ВМС в Чёрном море. Вражеское судно двигалось в сторону Крыма.