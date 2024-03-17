Москва, 17 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Агитационная кампания на выборах президента России проходила активно. Об этом 17 марта заявила секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина.

EPA/ТАСС

«На мой взгляд, агитационная кампания проходила достаточно активно. У кандидатов были все возможности для проведения своей предвыборной агитационной кампании в СМИ и на других ресурсах», — сказала Бударина.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что явка избирателей на выборах президента России в целом по стране на 09:45 мск составляет 61,37% с учётом дистанционного электронного голосования.

Выборы проходят с 15 по 17 марта. В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе 1115 наблюдателей и экспертов из 129 стран мира, рассказала ранее Памфилова.

Высокая явка в первый и второй дни голосования говорит о консолидированности общества и о том, что выборы для людей очень важны, отметил заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, граждане выбирают не только президента, но и будущее страны, а также показывают всему миру, что их невозможно запугать.