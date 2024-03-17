Вашингтон, 17 марта, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Некоторые союзники России поставляют снаряды на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на ряд чешских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно материалу издания, чиновники умалчивают, откуда поступают снаряды ВСУ, но говорят, что в число поставщиков входят некоторые союзные России страны.

При этом журналисты отмечают, что просьбы Соединённых Штатов о поставках Украине к странам Африки и Азии, в числе которых есть партнёры Москвы, получили отрицательный ответ.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg сообщило, что западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что республика выделила около 500 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тыс. снарядов калибра 122 миллиметра, которые будут доставлены на Украину, если эту инициативу поддержат финансово.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран.