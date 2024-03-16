Москва, 17 марта, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Второй розыгрыш призов среди электронно голосующих на выборах президента России пройдёт в Москве 17 марта. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участниками второго розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе станут москвичи, которые проголосовали электронно с 20:01 15 марта до 20:00 16 марта.

Победители определятся не позднее 10:00. После 12:00 выигравшие призы получат СМС с номера DIT_MOS с соответствующим уведомлением на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru или при голосовании с использованием терминала электронного голосования. Для его получения необходимо активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов». Сделать это нужно до 23:59 30 апреля.

Среди участников электронного голосования разыграют одну, три или пять тысяч призовых баллов, а также умную колонку. Тем, кто впервые проголосует онлайн и не победит в основном розыгрыше, гарантированный приз — тысяча баллов. Кроме того, проголосовавшие онлайн москвичи в возрасте старше 60 лет получат скидку в размере тысячи призовых баллов на покупки в аптеках-партнёрах. Для участников онлайн-голосования не старше 25 лет предусмотрена возможность приобретения подписки онлайн-сервисов — партнёров акции со скидкой в 500 баллов.

Специальные розыгрыши проведут среди семейных пар и родителей с детьми.

Финальный розыгрыш состоится 18 марта среди отдавших голоса с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта на выборах президента России проголосовал Владимир Путин. В очередной раз глава государства воспользовался онлайн-вариантом.

В этот же день электронный формат для голосования предпочёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.

По итогам первого розыгрыша «Миллиона призов» победителями стали более 1,6 млн избирателей, проголосовавших электронно в Москве. Ещё два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта. Всего предусмотрено более 3,5 млн призов.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. Голосование продлится три дня, до 17 марта.