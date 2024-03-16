* — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ

Лондон, 17 марта, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Наличие у России разведданных обо всех действиях противника позволяет ей наносить чувствительные удары по позициям ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Совершенно ясно, что у русских есть потрясающее количество разведывательной информации о том, что происходит на Украине. Они знают, где находится подразделение «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), где военные ВСУ устраивают конфиденциальные собрания. Они могут проследить за местонахождением зенитно-ракетных комплексов Patriot», — уточнил эксперт в своём блоге на YouTube.

Меркурис назвал довольно тревожным тот факт, что на основе всех собранных данных Россия способна действовать немедленно и наносить молниеносные удары.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу об уничтожении около 300 боевиков «Кракена» одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.

В докладе директора национальной разведки США Эврил Хейнс говорится, что Россия добивается успехов в конфликте на Украине с конца 2023 года. Кроме того, на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада. Россия значительно нарастила оборонную промышленность, возросло производство дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений. При необходимости, по словам Хейнс, это позволит РФ выдержать длительный и интенсивный военный конфликт.