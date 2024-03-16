Хуст, Украина, 16 марта, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Сотрудники Хустского военкомата в Закарпатской области на Украине, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера, ещё до заявления об этом представителей военкомата, в социальных сетях появилось сообщение от девушки, которая заявила, что её парня насильно доставили в Хустский районный ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), избили и пытали, после чего мужчина попытался покончить с собой», — говорится в материале.

Она сообщила, что молодого человека похитили сотрудники погранслужбы и отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, где заставляли его признаться в якобы нелегальной попытке пересечения границы. После под этим предлогом доставили в военкомат для уточнения данных, пояснила девушка.

Из текста следует, что в военкомате украинскому телеканалу «Общественное» заявили, что руководство подтвердило информацию о проведении служебной проверки эпизода «попытки суицида призывника». Кроме того, там уточнили, что прибывшие на вызов врачи скорой помощи зафиксировали попытку самоубийства.

Как передавало ИА Регнум, на Украине конфликты в связи с попытками насильственной мобилизации мужчин происходят часто. Так, очередной конфликт произошёл в Одессе 10 марта между пассажирами общественного транспорта и сотрудниками военкомата. Последние зашли в маршрутный автобус и потребовали от всех мужчин призывного возраста предъявить документы. Это возмутило одну из пассажирок, так как автобус остановили утром, в час пик, когда люди спешат на работу.

На Украине на фоне проблем военных на фронте ужесточили методы принудительной мобилизации. Военкомы стали отлавливать мужчин в общественном транспорте и на конечных остановках, в магазинах, на улицах и в спортклубах. В Одессе 7 февраля женщина выгнала из маршрутного такси военкома, который остановил транспортное средство для проверки.

Возмутился методами мобилизации на Украине американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он раскритиковал попавшие в Сеть кадры, на которых украинские пограничники задержали 34 мужчин призывного возраста, пытавшихся сбежать из страны.