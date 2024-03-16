Анкара, 16 марта, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Контейнеровоз столкнулся с кранами в международном порту Коджаэли на западе Турции. Об этом 16 марта сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в соцсети X.

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«В порту Коджаэли произошло происшествие: выполнявшее манёвр при приближении к порту иностранное судно столкнулось с кранами», — написал Явуз.

Он добавил, что пострадавших, по предварительным оценкам, нет.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что судно снесло как минимум три крана в порту.

По информации управления мореходства Турции, краны снёс 368-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Гонконга. Из-за инцидента несколько контейнеров упали с судна в воду.

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