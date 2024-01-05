Белград, 5 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае. Об этом 5 января сообщило Радио и телевидение Сербии.

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Отмечается, что буксир Antonia под немецким флагом толкал две баржи с азотными удобрениями из австрийского города Линца в сербское Смедерево.

Около 12:00 (2:00 мск) одна из барж ударилась об опору моста между городами Бачка-Паланкой в Сербии и Илоком в Хорватии.

По словам замминистра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Предрага Петровича, в результате столкновения с мостом баржа получила пробоину и затонула. Пострадавших в результате инцидента нет, движение по мосту было приостановлено.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Греции около острова Лесбос затонуло грузовое судно с экипажем из 14 человек, перевозившее соль. Судно вышло из египетского порта Дехейла, его конечный пункт назначения — порт Стамбула. Среди членов экипажа были два гражданина Сирии, четыре гражданина Индии и восемь — Египта.

24 октября грузовые суда «Верити» и «Полесье» столкнулись в Немецкой бухте Северного моря примерно в 12 морских милях к юго-западу от острова Гельголанд и в 17 морских милях к северо-востоку от острова Лангеог. Судно «Верити», которое шло под британским флагом из немецкого Бремена в британский Иммингем с экипажем из семи человек, после столкновения затонуло.