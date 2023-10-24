Москва, 24 октября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Недалеко от немецкого острова Гельголанд в Северном море столкнулись два сухогруза, в результате чего без вести пропали несколько человек, сообщила 24 октября пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям на море Германии (Havariekommando) на своём сайте.

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«Рано утром во вторник, около 5 утра (6:00 мск), в Немецкой бухте произошло столкновение судов. Грузовые суда «Полесье» и «Верити» столкнулись примерно в 12 морских милях (22 км) к юго-западу от острова Гельголанд и в 17 морских милях (31 км) к северо-востоку от острова Лангеог», — говорится в сообщении.

В управлении по ЧС уточнили, что в результате столкновения «Верити» затонул, один человек был спасён из воды, и ему оказывается медицинская помощь, ещё несколько человек на данный момент пропали без вести. Судно «Полесье» осталось на плаву, на его борту находятся 22 человека.

«Ведутся поиски потерпевших. Для этого задействовано несколько кораблей», — добавили в ведомстве.

Судно «Верити» шло под британским флагом из Бремена в Иммингем в Великобритании, судно «Полесье» шло под флагом Багамских островов из Гамбурга в Ла-Корунья в Испании.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября сообщалось, что Филиппины намеренно организовали столкновения с китайскими судами в районе спорной акватории Южно-Китайского моря. Как заявила китайская сторона, береговая охрана пыталась оттеснить филиппинское судно, которое предприняло «самовольные действия», в результате чего произошло лёгкое столкновение с катером КНР.

Спустя два часа к месту происшествия прибыл катер береговой охраны Филиппин. Он нарочно задним ходом протаранил правый борт находившегося рядом китайского рыболовецкого судна, добавили в береговой охране.

В свою очередь в Национальной оперативной группе правительства Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название Южно-Китайского моря) заявили, что к столкновению судов привели опасные манёвры кораблей морской полиции Китая.