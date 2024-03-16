Киев, 16 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Ракет для систем противовоздушной обороны Украине хватит только до конца месяца, пишет 16 марта британская газета The Telegraph.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency

Издание отмечает, что украинская армия испытывает такие проблемы с боеприпасами, что ракеты для противовоздушной обороны городов закончатся у неё уже к концу марта.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что нового пакета военной помощи в размере $300 млн ВСУ хватит на две-три недели, при этом Конгресс США до сих пор не принял решение о выделении средств на долгосрочные потребности. Райдер отметил, что ему пока нечего сказать по поводу возможной передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Американское издание Foreign Policy отмечает, что в ближайшие месяцы войска России могут совершить крупнейший прорыв на фронте из-за своего превосходства в артиллерии и количестве снарядов. Кроме того, украинская система ПВО действует всё менее эффективно, поэтому потери в рядах ВСУ растут. Что касается выпуска в США артиллерийских снарядов, на которые рассчитывает Киев, он просто несравним с возможностями России.