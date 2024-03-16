Москва, 16 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Заявления стран Запада о том, что они не признают выборы в России, являются проблемой лишь для них самих, заявила 16 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников /РИА Новости

«Когда они (Запад) поняли, что мы и там (за границей) развернём избирательные участки, несмотря на все их запугивания, несмотря на всю агрессивную риторику, они перешли к следующему этапу: они начали говорить, что они не признают выборы. Это их проблемы», — сказала Захарова на мероприятии Российского общества «Знание».

Дипломат добавила, что «это наши выборы, это наша страна, нам в ней жить».

«При чём тут они?» — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, накануне британское посольство распространило информацию о том, что выборы президента страны в Крыму и на новых территориях России якобы незаконны. Как доказательство Захарова приложила к своему сообщению скриншот с соответствующим текстом из его Telegram-канала.

Захарова подчеркнула, что жители Крыма сделали свой выбор десять лет назад в ходе референдума. Также поступило население Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в 2022 году.

Иностранные наблюдатели обвинили Запад в ложном представлении выборов в России. В частности, профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик поделился мнением, что Херсонская область не выглядит «оккупированной». Это не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад.

Наблюдатель из ЮАР, сооснователь движения «За панафриканизм», политолог Пассека Фарумеле подтвердил, что в этом регионе реальность сильно не совпадает с тем, как её представляют в западных СМИ.

В свою очередь французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно.