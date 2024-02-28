Москва, 28 февраля, 2024, 06:40 — ИА Регнум. Российские военные в течение трёх дней наносили удары по объектам ВСУ — были уничтожены стоянка американских РСЗО HIMARS и цех по сборке беспилотников в Николаевской области. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

LCPL Seth Maggard Система залпового огня HIMARS

По словам подпольщика, техника находилась в военной части села Старая Богдановка, которое расположено напротив Николаева через реку Южный Буг.

«Неоднократно фиксировались залпы дальнобойными ракетами с той стороны реки. Один из складов и место стоянок HIMARS, с которых стреляли, как раз находились в Старой Богдановке», — пояснил Лебедев и добавил, что от взрывов на автомобилях срабатывали сигнализации, а местные жители ощущали волну даже в нескольких километрах через реку.

Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

Лебедев показал видео, на котором большой столб дыма поднимается к окнам в районе Степового.

«Столб дыма был похож на большой гриб, который видело полгорода Николаева. О серьёзности прилётов говорит заработавший крематорий в порту Ника-Тера», — пояснил координатор.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ ведут наступательные бои рядом с подконтрольным киевской армии городом Часов Яр, находящимся в 15 км от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. По украинским боевикам бьёт артиллерия и авиация. Об этом рассказал советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

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Министерство обороны России опубликовало видео бегства украинских боевиков при освобождении Ласточкино в ДНР. Замкомандира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным Енисей рассказал, что при отступлении ВСУ использовали кассетные боеприпасы и миномёты.