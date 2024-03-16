Мелитополь, 16 марта, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Запорожской области 889 групп участковых избирательных комиссий 16 марта посетили маломобильных граждан, сообщает корреспондент ИА Регнум.

Кадр из видео

Члены избирательных комиссий посещают многоквартирные дома, предоставляя людям сделать свой выбор. Нередко жители благодарили приходивших к ним членов комиссий, отмечая, что ждали их.

В беседе с корреспондентом ИА Регнум запорожские избиратели рассказали, чего ждут от выборов и с какими чувствами впервые участвуют в избрании главы российского государства.

Одна из женщин отметила, что жители области ещё в период пребывания региона в составе Украины сравнивали политиков двух стран, и сравнение неизменно оказывалось не в пользу Киева. Теперь у жителей региона появилась возможность самим участвовать в выборах президента России, сказала собеседница агентства.

«Наконец-то мы дождались!» — добавила она, расплакавшись от наполнивших её эмоций.

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Главная надежда жителей — на мирное будущее для своих детей, отмечали также собеседники агентства.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что более двух миллионов избирателей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях проголосовали на выборах президента России досрочно.

Для жителей новых территорий РФ это первые выборы президента России. В ЦИК отметили, что люди проявляют огромное желание голосовать и готовы идти на участки даже «под снарядами», чтобы приблизить достойное будущее.

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Принявшие участие в голосовании жители Геническа в Херсонской области ранее рассказали корреспонденту ИА Регнум, что проведение выборов президента России является для них большим и светлым событием, которое вселяет надежду на развитие новых регионов и скорое наступление мира.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.