Геническ, Херсонская область, 15 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Проведение выборов президента России является большим и светлым событием, которое вселяет надежду на развитие новых регионов и скорое наступление мира. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказали принявшие участие в голосовании жители Геническа в Херсонской области.

ИА Регнум

Отвечая на вопрос, что для вас значит день выборов президента Российской Федерации, жители Геническа отметили, что ожидают, что после победы России регион начнёт развиваться большими темпами.

«Это необычный день. Я надеюсь, что мой голос подтвердит правильность моего выбора. Я надеюсь, что скоро настанет мир и мы будем большими темпами развиваться дальше», — сказал Василий.

Вместе с тем он отметил преобразование новых регионов, добавив, что многое ещё предстоит сделать, однако в целом работа идёт в правильном направлении.

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«Это наше будущее. Наша жизнь, перспективы и уверенность в себе», — отметила Елена.

В свою очередь другая проголосовавшая подчеркнула, что выборы президента России являются очень большим и светлым событием для Геническа.

«Ожидание лучшей жизни. Хотя она у нас уже отличная», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Утром 15 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо одним из первых пришёл на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах президента.

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Он заполнил бюллетень и поздравил избирателей с первыми в регионе выборами президента России. Журналистам он сообщил, что день начался с «хорошего знака».

По словам губернатора, из Каховки и Новой Каховки ему сообщили, что люди стали приходить на участки с семи часов утра, хотя избиркомы начали работу в 8:00. То же самое наблюдается в Геническе, а это значит, что все жители Херсонской области готовились и ждали дня голосования, добавил глава региона.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, членам избирательных комиссий в республике поступают угрозы, в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов, однако киевскому режиму не удастся помешать голосованию.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.