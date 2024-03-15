Москва, 15 марта, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Иностранные наблюдатели, работающие на президентских выборах на участках в Москве, отмечают, что голосование организовано на высоком уровне. Об этом они рассказали в интервью агентству «Москва 24».

Известия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Сергей Аниховский рассказал, что выборы проходят в спокойной рабочей обстановке

«Мы ознакомились с работой и комиссии, и самим порядком голосования: и электронно, и традиционно на бумажном носителе. Что касается, как всё устроено, — спокойная рабочая обстановка. Это говорит о том, что нет никакой напряжённости, и уверен, что россияне сделают правильный выбор», — сказал депутат.

В свою очередь наблюдатель от Киргизии Алишер Эрбаев отметил, что поскольку он представляет ОДКБ, военно-политическую организацию, то хотел понаблюдать, как выполняют свой гражданский долг военнослужащие ВС России. Никаких нарушений не наблюдается, сказал он.

Оценка и итоговое заключение будут даны уже после завершения голосования, добавил Эрбаев.

Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России. На участке в Геническе в качестве международного эксперта присутствует немецкий режиссёр Вильгельм Домке-Шульц, автор фильма Remember Odessa о трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Он рассказал корреспонденту ИА Регнум, что приехал своими глазами увидеть, как живёт Херсонская область.

В свою очередь французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.