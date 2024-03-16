Москва, 16 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России ожидают, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента проголосуют 90% от заявившихся. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на международной конференции для зарубежных наблюдателей.

РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

«На федеральной площадке проголосовали 83% от тех, кто записался, это очень высокая явка. Но мы ожидаем, что процентов 90 проголосуют на федеральной площадке», — сказал Булаев.

Ранее он сообщил, что к 10:00 мск 16 марта бюллетени взяли 79% записавшихся.

По словам Булаева, избиратели демонстрируют очень хорошую явку.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В свою очередь политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, всем гражданам России, находящимся за рубежом, вне зависимости от их взглядов, предоставлена возможность проголосовать на выборах президента.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Граждане РФ также смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.