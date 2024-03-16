Москва, 16 марта, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, составляет 38,35%, сообщил 16 марта заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Петр Ковалев/ТАСС

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.