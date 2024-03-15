Москва, 15 марта, 2024, 17:40 — ИА Регнум. В российские суды поданы иски против международного депозитария Clearstream Banking из-за заморозки активов России на общую сумму 74 млн евро, говорится в отчёте за 2023 год группы Deutsche Borse Group, куда входит Clearstream.

Global Look Press

«Против Clearstream Banking S. A. в российских судах возбужден ряд исков об обороте или возврате замороженных активов», — говорится в отчёте.

Отмечается, что общая сумма требований, предъявленных Clearstream Banking S. A., составляет порядка 74 млн евро.

В отчёте также сообщается, что могут быть поданы дальнейшие иски по поводу замороженных активов, в том числе в отношении активов, принадлежащих Clearstream Banking S. A. в России или где-либо ещё.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года ЕС включил Национальный расчётный депозитарий (НРД) в санкционные списки. По этой причине были заблокированы его счета в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream.

Весной 2023 года один из крупнейших банков Объединённых Арабских Эмиратов Emirates NBD, пользующийся услугами депозитариев Euroclear и Clearstream, начал блокировать инвестиционные счета российских граждан. Отмечалось, что клиентам, не являющимся резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны, начали приходить сообщения с предупреждениями о переводе активов на отдельные счета.