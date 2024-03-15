Москва, 15 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не будут менять декабрьские рекомендации о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Их реализация будет обсуждаться 19 марта, сообщила пресс-служба МОК.

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«Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения на своём заседании на следующей неделе», — говорится в заявлении МОК ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее президент Олимпийский комитет России (ОКР) Станислав Поздняков отметил, что российским олимпийцам в Париже не могут предоставить равные условия. Одним из критериев МОК по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в нейтральном статусе может стать пункт об осуждении специальной военной операции (СВО).

В частности, он пояснил, что спортсмен, принимающий участие в Олимпиаде, должен осуждать спецоперацию, некие другие — подписывать документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства.