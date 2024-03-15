Москва, 15 марта, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Под Черниговом командно-штабной узел ВСУ и радиолокационная станция попали под ракетный удар российских войск. Об этом 15 марта сообщил Telegram-канал «Русское оружие».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что удар был нанесён оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» и реактивной системой залпового огня «Торнадо-С».

Применялась оперативно-тактическая квазибаллистическая ракета, оснащенная кассетной боевой частью с 54 осколочными боевыми элементами, инициируемыми на высоте 10 метров.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за неделю уничтожили американскую пусковую установку системы залпового огня HIMARS, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300.

За этот же период российские военные нанесли 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами и дронами по военным объектам Украины. Были поражены все назначенные цели: объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ, цеха ремонта вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы и базы ГСМ, а также пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.