Ньон, Швейцария, 15 марта, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов сезона 2023/24 прошла 15 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

УЕФА

По итогам жеребьёвки определились следующие пары соперников:

«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Боруссия Дортмунд» (Германия);

«Арсенал» (Англия) — «Бавария» (Германия);

«ПСЖ» (Франция) — «Барселона» (Испания);

«Реал Мадрид» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия).

Первые матчи состоялся 9 и 10 апреля, ответные игры пройдут 16 и 17 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале турнира в 2023 году команда Хосепа Гвардиолы обыграла миланский «Интер» благодаря голу полузащитника Родри.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов. В эту стадию турнира попали восемь команд: испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико М», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» и французский «ПСЖ». Из борьбы выбыли «Лейпциг», «Копенгаген», «Порту», «Лацио», «Наполи», «Атлетико», «Реал Сосьедад» и ПСВ.