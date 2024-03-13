Мадрид, 14 марта, 2024, 02:57 — ИА Регнум. После заключительных ответных матчей 13 марта между «Атлетико» и «Боруссией» 1/8 финала Лиги чемпионов стали известны все участники четвертьфинала.

Футбол

В список попали восемь команд: испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико М», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Пари Сен-Жермен».

Из борьбы выбыли клубы «Лейпциг», «Копенгаген», «Порту», «Лацио», «Наполи», «Атлетико», «Реал Сосьедад» и нидерландский ПСВ.

Жеребьевка четвертьфинала главного еврокубка состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Как сообщало ИА Регнум, «Арсенал» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА минимально уступил «Порту» из Португалии. Встреча, проходившая 21 февраля на стадионе «Драгао», завершилась со счетом 1:0.

14 февраля мюнхенская «Бавария» сенсационно проиграла римскому «Лацио» в матче 1/8 финала турнира со счетом 0:1.