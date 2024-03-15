Геническ, Херсонская область, 15 марта, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Избирательные участки на выборах главы государства начали работу в Херсонской области утром 15 марта. Одним из первых пришёл, чтобы проголосовать, губернатор региона Владимир Сальдо.

ИА Регнум

Глава Херсонской области заполнил бюллетень и поздравил избирателей с первыми в регионе выборами президента России. Журналистам он сообщил, что день начался с «хорошего знака».

«Я вот в начале восьмого ехал по городу и вижу, что к избирательным участкам уже идут люди», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, из Каховки и Новой Каховки ему сообщили, что люди стали приходить на участки с семи часов утра, хотя избиркомы начали работу в 8:00. То же самое наблюдается в Геническе, а это значит, что все жители Херсонской области готовились и ждали дня голосования.

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Как сообщало ИА Регнум, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые участвуют в голосовании на выборах президента России. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, членам избирательных комиссий в республике поступают угрозы, в регионе сохраняется опасность диверсий и терактов, однако киевскому режиму не удастся помешать голосованию.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.