* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 15 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Украинский агент, которого задержали в Москве признался, что работал на «Легион «Свобода России» (формирование признано террористическим и запрещено в РФ). Видео его задержания предоставила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Кадр из видео

«Свобода России», — ответил он на вопрос силовиков, на кого работал.

Также задержанный сообщил подробности поступившего ему задания.

«Просили, когда они заходили в Белгород, потом уже как я понял, устроить «фейерверк», — пояснил участник запрещённой группировки.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее ФСБ сообщила, что сотрудники задержали в Москве украинского агента, который запускал беспилотники вблизи военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Он осуществлял сборку и запуск дронов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Минобороны РФ.

По версии следствия, до этого мужчина инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.

Вначале по их указанию мужчина проходил «инициацию», доказывая лояльность. Так, он занимался пропагандой против СВО, отправляя кураторам фото — и видеоотчеты о проделанной работе.