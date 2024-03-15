Пхукет, Таиланд, 15 марта, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента РФ началось в Таиланде на избирательном участке на территории генконсульства России на Пхукете. Королевство стало первым зарубежным государством, где началось основное голосование.

Airinme.com Пляж. Таиланд

Генконсул Владимир Соснов рассказал ТАСС, что на выборах президента РФ в 2018 году на Пхукете было однодневное голосование и не хватило времени, чтобы принять всех желающих проголосовать. Проголосовали почти 3 тыс. человек. Поэтому в этом году было принято решение провести выборы в течение трёх дней.

На Пхукете проживают порядка 10 тыс. россиян по долгосрочным визам.

«На избирательный участок придут не только российские граждане, которые здесь живут, но туристы», — пояснил Соснов.

15 марта состоится выездное голосование на острове Самуи. 16 марта дипломаты организуют выездное голосование в Паттайе. В Бангкоке российские граждане смогут проголосовать 17 марта в здании российского посольства.

Как сообщало ИА Регнум, посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции, заявил посол Анатолий Антонов.

Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тыс. граждан России.

15-17 марта граждане РФ смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.