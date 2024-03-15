Таиланд первым за рубежом начал голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России началось за рубежом
Пхукет, Таиланд, 15 марта, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Голосование на выборах президента РФ началось в Таиланде на избирательном участке на территории генконсульства России на Пхукете. Королевство стало первым зарубежным государством, где началось основное голосование.
Генконсул Владимир Соснов рассказал ТАСС, что на выборах президента РФ в 2018 году на Пхукете было однодневное голосование и не хватило времени, чтобы принять всех желающих проголосовать. Проголосовали почти 3 тыс. человек. Поэтому в этом году было принято решение провести выборы в течение трёх дней.
На Пхукете проживают порядка 10 тыс. россиян по долгосрочным визам.
«На избирательный участок придут не только российские граждане, которые здесь живут, но туристы», — пояснил Соснов.
15 марта состоится выездное голосование на острове Самуи. 16 марта дипломаты организуют выездное голосование в Паттайе. В Бангкоке российские граждане смогут проголосовать 17 марта в здании российского посольства.
Как сообщало ИА Регнум, посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции, заявил посол Анатолий Антонов.
Досрочное голосование прошло в 51 стране. По данным МИД, участие в выборах за рубежом приняли уже более 40 тыс. граждан России.
15-17 марта граждане РФ смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.