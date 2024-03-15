Москва, 15 марта, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По словам прибывших активистов, в их странах, несмотря на официальную позицию европейских лидеров, большая часть людей поддерживает жителей Донбасса.

«Приехал «антифашистский караван» для того, чтобы жители Донбасса видели, что с ними тысячи, миллионы людей. Нас объединяет одно — борьба против фашизма, против нацизма», — рассказал председатель общественной организации «Союз землячеств Луганщины» Олег Акимов.

Общественники побывали на мемориальном комплексе «Незаживающая рана Донбасса», возложили цветы к памятнику погибшим детям.

Иностранцы признались, что стыдятся военной помощи, которую Европа оказывает украинской армии и выступают против этого.

«Стыдно за правительство моей страны. В Италии в СМИ очень сильная манипуляция, и немногие люди знают, что на самом деле происходит. И всё это в руках НАТО и правительства США», — сказал журналистам итальянец Давид Каккьоне.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года на заседании Совета Безопасности ООН глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия достигнет своих целей в ходе спецоперации и тогда россияне и украинцы снова будут жить как братские народы. В подтверждение своих слов он привёл в пример Крым и новые регионы, где мирно живут русские, украинцы и представители других народов.

Россия начала проведение СВО не против украинского народа, а чтобы остановить преступный киевский режим, отмечал также Лавров. Русский и украинский народы — братские, и после 2014 года именно в Россию приехали семь миллионов беженцев с Украины, напомнил он.

Сергей Лавров собирается посетить представительства МИД в Донбассе.