Нью-Йорк, США, 22 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Россия достигнет своих целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, и тогда россияне и украинцы снова будут жить как братские народы, заявил 22 января министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Александр Кряжев / РИА Новости

«Именно так, как и положено братьям и добрым соседям, они и будут жить после реализации целей специальной военной операции, будь то военным или мирным путем», — сказал он.

Лавров в подтверждении своих слов привёл в качестве примера Крым и новые регионы России, где мирно вместе живут русские, украинцы и другие народы, хотя в Киеве прогнозировали обратное. Он назвал очевидным контраст с тем, что происходит в России и на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров на заседании Совбеза ООН также напомнил, что Россия начала СВО не против украинского народа, а для того, чтобы помешать преступному киевскому режиму убивать собственных граждан. Он подчеркнул, что спецоперация была вынужденной мерой, к которой Москва прибегла только после того, как в течение многих лет не смогла урегулировать конфликт на Донбассе в ходе переговоров с Киевом, несмотря на все приложенные усилия.

Глава МИД также указал на то, что Запад использует украинцев в собственных интересах для противостояния с Россией. Он напомнил слова президента США Джо Байдена, назвавшего военную помощь Киеву хорошей инвестицией.