Москва, 14 марта, 2024, 21:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить представительства МИД в Донбассе. Об этом он рассказал 14 марта в интервью «Соловьёв Live». Фрагменты интервью были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Представительства МИД ранее были созданы в Донецке и Луганске, напомнил он.

«В Запорожской и Херсонской областях они (представительства — Прим. ред.) будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чём они нуждаются», — сказал министр.

МИД и его заграничные учреждения оказывают гуманитарную помощь новым регионам России, а «ребята с передовой» присылают в Министерство ответные видео с приветственными словами, рассказал также Лавров.

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