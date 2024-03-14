Москва, 15 марта, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Долги Румынии перед Советским Союзом и Россией в десятки раз превышают стоимость отправленного в Россию в 1916–1917 годах золота. Об этом напомнила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова убеждена, что в ходе советско-румынских отношений Россия вернула почти всё золото и остальные ценности — Москва простила Бухаресту ещё в 1949 году 300 млн долларов репараций. На сегодняшние деньги это почти 4 млрд долларов.

«В 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей (17 вагонов), оставшихся ещё с царских времён. Меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом», — написала Захарова.

Все румынские долги составляют, по заключению экспертов, примерно 1365–1665 тонн золота, это в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916–1917 годах, пояснила российский дипломат.

Представитель МИД отметила, что Бухарест также принялся «раскачивать ситуацию в соседней Молдавии» — Румыния фактически ведёт дело к поглощению государства руками своих агентов в высоких кабинетах в Кишинёве, добавила дипломат.

«Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности», — заключила Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге приняли резолюцию, в которой поддержали требования Румынии о возвращении вывезенного в Россию в 1916–1917 годы румынского золота и исторических архивов.

В документе утверждается, что 91,5 тонны чистого золота, входящего в резервы Национального банка Румынии, не возвращено.

Вопрос о возвращении золотого запаса румынская сторона вновь подняла в середине 1990-х годов, а в 2012 году группа депутатов от Румынии и Молдавии выступила с проектом поправки к тексту резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, в которой потребовала от РФ начать процедуру возврата Бухаресту румынского золотого запаса.