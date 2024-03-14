Москва, 14 марта, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Угрозы для несовершеннолетних пользователей в Сети и меры по противодействию им, которые могут быть приняты в РФ, обсуждались 14 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках мероприятия прошла сессия «Безопасная информационная среда — важнейший фактор национального суверенитета России».

(сс) Victoria Heath

Основатель и лидер Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков отметил агрессию и русофобию, процветающие в настоящее время на иностранных платформах. Все это крайне негативно воздействует на детей, считает эксперт. Особое внимание он уделили ситуация с YouTube. По его словам, холдинг активно насаждает прозападную повестку и манипулирует гражданской позицией россиян, включая самых юных. На этом основании Гражданский комитет планирует сформировать на сайте Российской общественной инициативы петицию о необходимости введения санкций в отношении видеохостинга. Работа начнётся с 15 марта. Также к процессу привлекут представителей РПЦ, «Родительской палаты» и других общественных движений страны. Шлыков подчеркнул, что эта народная петиция выразит реальное объективное мнение людей разного возраста и сфер деятельности.

С точки зрения директора «Центр комплексной безопасности семьи и детства «Заслон» Юрия Пустового, такой сомнительный ресурс, как YouTube, совершенно не нужен российской молодёжи.

Шлыков предложил активно развивать отечественный аналог видеохостинга — Rutube. При этом запрещать YouTube эксперт не призывает, а для привлечения молодёжи необходим качественный российский продукт.

Победительница проекта «Лига лекторов», медиааналитик Ольга Андерсон добавила, что именно российские сети могут стать площадкой для просвещения в области цифровой культуры и обучения граждан распознаванию и неприятию дезинформации, распространяемой на иностранных платформах.

«Такая глобальная задача невозможна без наших отечественных социальных сетей. Потому что как только мы выйдем с образовательными роликами на эту тему в YouTube, нас тут же забанят, и мы не будем там никому нужны», — отметила она.

Идею с созданием качественной отечественной альтернативы западным площадкам поддержал Секретарь по делам молодёжи Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», координатор проектов «Молодёжная Лига» и «Поколение Z» Лев Пустовой. По его словам, такая мера нужна для борьбы с подменой традиционных ценностей и внедрением прозападных идей, которые осуществляются в том числе соцсетями.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе считает, что отечественные площадки способны дать высказаться авторам контента, защищающего традиционные ценности, поскольку на западных платформах сделать это невозможно, такой контент целенаправленно пессимизируется. Обществу необходимо разрушить миф о том, что западные площадки являются средой нейтрального общения, а те, кто входит в это пространство должны понимать его враждебность по своей природе, добавил Кипшидзе.

Секретарь по делам семьи и детства Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», сопредседатель «Родительской палаты» Надежда Жилина выразила мнение, что соцсети, мессенджеры и иные цифровые средства используются против России в информационной войне, нанося стране существенный демографический урон.

Доцент кафедры «Безопасность и правопорядок» Юридического института ТГТУ Алексей Швыркин отметил видимые успехи в работе по обеспечению безопасности детей в Рунете. Так, принятые законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», формирование единого реестра доменных имён и другие меры создали необходимые механизмы, препятствующие распространению нежелательной информации. Огромное количество полезной информации, способной повысить осведомлённость о сетевых угрозах юных пользователей, размещено на сайтах Лиги безопасного интернета, Центра изучения и сетевого мониторинга информационной среды, созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина, заключил Швыркин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий в рамках всероссийской акции «Недели безопасного Рунета — 2024» провели «Открытый диалог о безопасном Рунете». Они предложили замедлить YouTube и запретить рекламу у иноагентов.

Директор EdgеЦентр Михаил Шурыгин отметил, что Рунет не сможет стать суверенным и безопасным, пока сохраняется монополия западных, враждебно настроенных к России компаний. В такой ситуации появление новых отечественных видеоплатформ и усиление существующих приведет к замещению недружественных сервисов, добавил он.